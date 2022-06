Le jacarande di Cagliari saranno candidate a essere “luoghi del cuore”. È la proposta del Fai Sardegna, il Fondo per l’Ambiente nato nel 1975, sul modello del National Trust, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Quella dei luoghi del cuore è una campagna nazionale nata per coinvolgere concretamente tutta la popolazione invitandola a votare i luoghi che sente particolarmente cari e importanti e che vorrebbero fossero ricordati e conservati intatti per le generazioni future.

Durante un incontro avvenuto all’orto botanico di Cagliari è stata sponsorizzata l’iniziativa, con relativa raccolta di firme. Contestualmente, il regista Enrico Pau ha regalato una jacaranda e l’ha dedicata in memoria di Giorgio Todde, il grande scrittore cagliaritano morto il 29 luglio del 2020. I suoi libri sono stati tradotti in olandese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e russo.

