“Prima di compromettere il mare con centinaia di ettari di impianti di plastica e metallo, vogliamo studi indipendenti che dimostrino l’utilità, l’urgenza, il valore e l’equità di interventi che pretendono di consumare i beni comuni senza alcuna valutazione complessiva”.

Il messaggio che lancia il consigliere regionale Roberto Deriu (Pd) è semplice, forte e chiaro. Indirizzato alla Regione Sardegna e anche al Governo, che dovranno autorizzare Parchi eolici offshore e fotovoltaici nel territorio.

“Dal Decreto Energia all’invasione eolica a mare e a terra, l’esecutivo Draghi è lo sponsor principale dell’assalto all’Isola”, scrive oggi Mauro Pili nell’Unione Sarda.

A tutti gli speculatori sarà utile ricordare che il TAR della Sardegna definisce l’isola come off limits per gli impianti eolici: il 98,8% dell’Isola non può ospitare parchi eolici, dice una sentenza di 60 pagine, in cui è il paesaggio il vero protagonista, l’interesse archeologico e paesaggistico è prevalente su tutto. Anche sul mare.

