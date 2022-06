L’isola dei Cavoli a Villasimius sarà la prima al mondo a essere totalmente alimentata da energie rinnovabili, idrogeno in particolare, a impatto zero sull’ambiente. Il progetto Hybox – come spiega il sito ilsarrabus.news – prenderà il via a settembre 2022 e costerà 250mila euro, attinti da fondi regionali e privati, garantendo il funzionamento di tutti i servizi dell’Isola h24.

La startup sarda H2D Energy, guiderà il progetto.

