“Strategie innovative per il ripopolamento e la conservazione dell’habitat marino”: è il titolo del progetto che sarà presentato mercoledì 29 giugno a Cagliari, all’Opificio Innova, nella struttura della Manifattura Tabacchi. Nato da un’iniziativa congiunta di Agci Sardegna, capofila del progetto, con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari e il Flag Sardegna Orientale, il programma ha come obiettivo il miglioramento della sostenibilità della gestione delle risorse ittiche in Sardegna secondo i principi e le norme di comportamento internazionali che definiscono il Codice di Condotta per la Pesca Responsabile adottato dalla Fao nel 1995.

I lavori saranno aperti da Giovanni Angelo Loi, responsabile regionale della Pesca di Agci Agrital. Intervengono Daniele Mascia, direttore di Agci Formazione (presentazione del progetto); Danila Cuccu, professoressa associata all’Università di Cagliari (Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente); Renato Murgia, presidente Flag Sardegna Orientale e Sergio Cardia, presidente regionale Agci Sardegna.

Durante la presentazione saranno illustrati gli obiettivi del programma (Feamp 2014-2020 Misura 1.40) che coinvolge direttamente anche gli operatori della pesca artigianale isolana nelle aree geografiche individuate per lo sviluppo delle attività. Il programma prevede, tra l’altro, il monitoraggio delle aree, attività di formazione e la promozione dello sviluppo professionale degli operatori.

