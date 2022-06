Il Cagliari riparte dalla serie B e da un suo ex giocatore della Primavera, Fabio Liverani. Le prime parole del nuovo mister sono belle, sono rassicuranti e sono certe: “Giocheremo per essere competitivi dalla prima giornata all’ultima” – ha detto nella conferenza stampa di presentazione.

Basterà? Per ora no. Il campionato di serie B è molto attrezzato, con almeno altre sette squadre, tra retrocesse, grandi piazze e sorprese, che puntano alla serie A.

Il 3 luglio inizia il ritiro. E il Cagliari deve definire ancora molte operazioni in entrata e in uscita. Per ora si sa che il ds Capozucca farà piazza pulita. Ma di giocatori in entrata si parla troppo poco.

Liverani dice: “Mi piace una squadra che possa anche costruire dal basso e che possa controllare il gioco, anche se poi ci sono pure gli altri che lo vogliono fare e spesso è difficile essere padroni del campo per tutta la partita. Certo cerchiamo giocatori adatti al mio modo di vedere il calcio. Giocatori di qualità, certo. Io parto dai 4 dietro e tre centrocampisti”.

Chi saranno i calciatori a cui affidare la leadership della squadra? Senza Cragno, Ceppitelli, Nandez, Joao Pedro, Rog, Marin, Pereiro, chi porterà una compagine da rifondare verso i lidi che le competono?

