Crolla la roccaforte del Movimento Cinque Stelle in Sardegna. Assemini, primo comune isolano ad aver eletto un candidato pentastellato, Mario Puddu, non ha più il suo sindaco. Sabrina Licheri si è dimessa a un anno dal termine del suo primo mandato, ponendo fine a nove anni di amministrazione giallorossa.

Ad annunciarlo è la stessa sindaca sul suo profilo Facebook: “La nostra amministrazione non ha più la forza numerica necessaria per portare a compimento il mandato che dovrebbe concludersi in maniera naturale a giugno 2023. Cinque consiglieri di maggioranza hanno deciso di voltare le spalle alla maggioranza, di tradire il loro mandato, avviando una crisi politica in sede di approvazione del bilancio comunale, bloccando ogni progetto in attesa di risorse”.

Da questo momento Licheri ha venti giorni di tempo per riflettere ma la decisione sembra ormai presa. “Ulteriori sforzi per avere la forza numerica necessaria – aggiunge – non sarebbero compatibili con i nostri principi, valori, con la nostra coerenza e con il nostro modo di intendere e fare politica. Per questo, per il rispetto e per il bene che vogliamo al nostro paese, facciamo un passo indietro”.

