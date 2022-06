Ieri in occasione dell’incontro con il presidente della Regione Christian Solinas aveva annunciato l’eccezionale notizia di un ritrovamento archeologico che dà una nuova luce alla storia della Sardegna antica: nell’area del Monte Carmelo sono infatti state trovate le vestigia di una città che dalle caratteristiche nuragiche, che dimostrerebbe la presenza di popolazioni sarde nell’Alta Galilea tra il dodicesimo e l’undicesimo.

Oggi l’ambasciatore d’Israele in Italia, Dror Eydar, è stato ricevuto al Municipio dal sindaco Paolo Truzzu. Nel corso del cordiale colloquio, il diplomatico e il primo cittadino hanno affrontato diversi temi di interesse generale, soffermandosi in particolare su quelli dell’ambiente e del verde pubblico, turismo e ricettività, energie rinnovabili e smart city. E sulle crescenti potenzialità del capoluogo di regione di attrarre nuovi investimenti.

L’incontro di questa mattina nelle sale di rappresentanza al secondo piano dello storico Palazzo Bacaredda è stato anche l’occasione per ribadire i legami col Paese Mediorientale e gettare le basi per future collaborazioni per lo sviluppo del territorio. Con il consueto scambio di doni e le foto di rito, il sindaco Truzzu ha salutato l’ambasciatore Dror Eydar. Arrivato ieri – ha incontrato il presidente della Regione Christian Solinas – si tratterrà in Sardegna ancora per due giorni.

