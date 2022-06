Inizialmente era stato dato per disperso in mare dopo che se n’erano perse le tracce lunga la costa di Aglientu. Poi la tragica verità: il turista umbro di 77 anni è morto annegato di fronte alla spiaggia di Monti Russu.

Mentre faceva un giro in gommone con un suo amico, di origine veneta, l’imbarcazione si sarebbe ribaltata. Una volta compreso ciò che stava accadendo, sono intervenuti a riva i medici del 118 che sono riusciti a rianimare l’amico ma per il turista umbro non c’è stato niente da fare.

