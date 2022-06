I lavori erano stati assegnati con un contratto del 7 marzo 2019 e consegnati il successivo 9 maggio con la previsione – evidentemente molto ottimistica – di 320 giorni per la conclusione. Ma l’attività del cantiere è andata molto più a rilento. Non solo per il Covid, ma anche per il mancato arrivo di una parte dei componenti. Il ponte è infatti stato assemblato il 19 maggio scorso, ma ancora non si capisce quando potrà essere collaudato e inaugurato.

Per questo nei giorni scorsi, su iniziativa di FIAB Cagliari e grazie all’interessamento della consigliera Marzia Cilloccu e di altri consiglieri comunali, è stata protocollata una interrogazione al Sindaco Paolo Truzzu e alla sua Giunta per avere aggiornamenti in merito al cantiere che ancora sembra andare molto a rilento, nonostante l’infrastruttura sia molto attesa dai ciclisti cagliaritani e possa rappresentare un netto passo avanti nella mobilità sostenibile cagliaritana. “Che sindaco e giunta facciano chiarezza una volta per tutte sui ritardi del cantiere e sblocchino questo stallo vergognoso per concludere i lavori in tempi consoni”, commenta la Fiab nella sua pagina FB.

