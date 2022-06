Al fine di evitare disagi alla cittadinanza diretta da e verso il Poetto, domani, giovedì 30 giugno, per la prima tappa del “Giro Donne 2022”, il CTM ha rivisto il proprio servizio riattivando la linea 3P che era stata precedentemente sospesa e inserendo due fermate provvisorie poco prima della rotatoria di Marina Piccola per la discesa in sicurezza dei passeggeri verso le spiagge. Si è previsto inoltre un rafforzamento delle linee PF e PQ da e verso Quartu. Una hostess CTM sarà presente in Piazza Matteotti per fornire informazioni in italiano e inglese ai clienti e ai turisti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it