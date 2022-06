Verrà posizionata venerdì 1° luglio nel Parco dell’Ex Vetreria di Pirri, una nuova panchina rossa, simbolo della lotta al femminicidio.

Alla cerimonia di inaugurazione, in programma alle 11,30, prenderanno parte il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, l’assessora alle Pari Opportunità, Marina Adamo, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi, i segretari generali della FNP Sardegna, Alberto Farina e territoriale di Cagliari, Francesco Piras, oltre al responsabile della CISL confederale di Cagliari, Mimmo Contu.

L’iniziativa, voluta e finanziata dalla Federazione Pensionati CISL per la sensibilizzazione sul tema delle donne vittime di violenza,

“Il Comune di Cagliari – dice il primo cittadino cagliaritano – ha sempre sposato con convinzione ogni iniziativa di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza, in special modo quelle verso le donne. Quello di oggi, come altri analoghi nel recente passato, è un segnale esposto con forza e visibilità in uno tra i luohi più frequentati della città”.

Le panchine sono state acquistate dalle Federazioni Regionale e Territoriale FNP. La campagna “panchina rossa” proseguirà nelle prossime settimane con l’installazione di una panchina in un comune di ogni FNP territoriale.

