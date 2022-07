Il Ministero della Salute ha confermato la situazione di Allerta per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari al livello 3 fino a domenica 3 luglio 2022 Il codice di allerta di livello 3, caratterizzato dal colore rosso, prevede temperature che andranno dai 26°C ai 36°C.

Il sistema di allarme del Ministero è finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Con l’Allerta al livello 3 (colore rosso) si parla di Ondata di Calore, con condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi. In questa situazione, i servizi sanitari e sociali sono in fase di allerta.

