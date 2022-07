Con gli ultimi scontrini battuti chiude oggi lo Spazio Conad di Cagliari via Dolianova. L’esercizio, uno dei pochi rimasti aperti all’interno della galleria Commerciale Cagliari Marconi, sospenderà questa sera la propria attività in attesa della ristrutturazione del centro. La decisione – aveva spiegato qualche settimana fa il direttore Rete Sardegna Michele Orlandi – è stata determinata dall’impossibilità di svolgere l’attività in un centro ormai divenuto un “centro fantasma”.

Parcheggi semivuoti, negozi chiusi, clienti sempre più radi, lo Spazio Conad, situato nella ex Città mercato di Pirri, uno dei punti di riferimento per la spesa dei cagliaritani, era da tempo poco affollato. Anche tra i lavoratori, alcuni dei quali entreranno temporaneamente in cassa integrazione mantre altri saranno dirottati in altri centri Conad, serpeggiava un mix di preoccupazione e fiducia nel futuro. “Il nostro intendimento – aveva detto Orlandi – è quello di riprendere l’attività il prima possibile e comunque non oltre la prossima primavera nella convinzione che per quella data possano essere completati i lavori di riqualificazione del Centro Commerciale e possano quindi riprendere l’attività anche tutti gli altri operatori del centro medesimo”.

