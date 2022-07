Nicolas Viola è ufficialmente un giocatore del Cagliari. Il centrocampista centrale ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2024 ed è il primo tassello della nuova squadra che affronterà il campionato cadetto.

Classe 1989, Viola ha giocato l’anno scorso in A con il Bologna collezionando sei presenze. Il suo percorso è iniziato alla Reggina, poi ha vestito le maglie di Palermo, Ternana e Novara.

Nel gennaio 2017 con il Benevento ha conquistato la promozione. l’anno successivo è stato tra i protagonisti del campionato vinto dai campani con 9 reti.

Nel nuovo Cagliari, insieme a Viola, dovrebbero giocare Deiola, confermatissimo e prossimo capitano, e Jacopo Petriccione. Il regista di proprietà del Crotone è un pallino del nuovo tecnico rossoblù che, come Lapadula, lo ha avuto a Lecce. Classe ’95, nato a Gorizia, il centrocampista vanta 51 presenze in Serie A e 113 in Serie B, oltre un passato nella Primavera rossoblù negli anni dal 2009 al 2012.

In attacco invece si punta su due big. Il primo è Gianluca Lapadula. Si cerca un’intesa sull’ngaggio, con la richiesta di 1,8 milioni di euro a stagione e il Cagliari fermo a un’offerta vicina al milione. Nelle intenzioni di Capozzucca, l’altro attaccante sarebbe Ilija Nestorovski, che si libererà a zero dall’Udinese. L’attaccante macedone ha già ricevuto l’offerta del Cagliari, la società aspetta la sua risposta per costruire un tandem che ricorda quello di un Genoa fortissimo: Carlos “Pato” Aguilera e Tomas Skuhravy.

