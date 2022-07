Dopo il murale realizzato a Sant’Antioco lo scorso novembre, ora è la volta di Galtellì, in provincia di Nuoro, dove lo street artist Mauro Patta ha voluto omaggiare Grazia Deledda in occasione del 150° anniversario dalla nascita del Premio Nobel per la letteratura.

Come scrive l’artista, l’opera si trova proprio all’ingresso del paese: “Naturalmente un riferimento, oltre che all’autrice – scrive Patta sul suo profilo Instagram – va anche al più celebre dei suoi romanzi ‘Canne al vento’ (1912), ambientato quasi interamente a Galtellì, paese in cui la scrittrice visse alcuni anni”.

Soltanto lo scorso dicembre, l’amministrazione comunale aveva deciso di intitolare una via del centro storico come “via Canne al vento”, per far sì che le pagine scritte dalla scrittrice sarda restino indelebili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it