In una giornata come quella di ieri, con temperature oltre i 45 gradi e allerta incendi arancione, ha avuto la brillante idea di appiccare le fiamme a delle sterpaglie, con le fiamme che si sono propagate fino a lambire alcune abitazioni di Villanovaforru. Così ieri, nel corso un’operazione congiunta del Corpo forestale e dei Carabinieri, un piromane è stato arrestato per incendio doloso.

Mentre già gli incendi stavano devastando la Marmilla, l’uomo, un 76enne di Villanovafranca pensionato e con qualche precedente penale, è stato visto appiccare le fiamme da due residenti che, allarmati, hanno segnalato in fatto ai centralini del numero di emergenza dal Corpo forestale 1515 e al numero 112 dei Carabinieri.

Vista la pericolosità del fatto all’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per evitare che riproponga la stessa azione delittuosa per la quale l’articolo 423 bis del codice penale prevede fino a 10 anni di reclusione.

