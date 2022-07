È estate. Il tempo più propizio per un classico selfie che immortala i piedi e le gambe abbronzate. Eravamo abituati a contemplare la bellezza delle gambe femminili accompagnata dal panorama mozzafiato di una spiaggia sarda incontaminata, con uno sfondo di mare azzurro incorniciato dalla sabbia bianchissima.

Non è perciò passato inosservato il selfie estivo della consigliere regionale di Idea Sardegna che ieri pomeriggio, complice la calura asfissiante, ha postato nel suo prefilo Fb la foto che immortalava le proprie belle gambe abbronzate adagiate nella comoda seduta in pelle nera di un divanetto del Consiglio regionale della Sardegna. Sullo sfondo non il solito mare di Sardegna, ma un gagliardetto con i Quattro Mori, simbolo istituzionale della Regione Sardegna.

Il tutto con il commento: “Relax”.

Un selfie, forse non propriamente opportuno in un luogo istituzionale, che non ha mancato di suscitare la reazione – tra l’ironico e l’indignato – dell’ex sindaco di Assemini Mario Puddu.

“Io so’ io e voi non siete un …”, ha esordito su FB l’ex coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, utilizzando la nota citazione di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo.

“Certo che ne abbiamo in Regione Sardegna “politici” preoccupati per i problemi dei cittadini e rispettosi delle istituzioni. Tranquilli”, ha aggiunto Puddu.

Una reazione abbastanza stizzita che fa pensare anche a qualche strascico del passato. La consigliera autrice dell’audace selfie, prima di approdare in Idea Sardegna, ha infatti fatto parte del Movimento 5 Stelle da cui è stata espulsa circa un anno e mezzo fa dopo essere stata sospesa per aver sottoscritto atti consiliari depositati con rappresentanti del gruppo misto e delle forze politiche di maggioranza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it