Con il progetto di riqualificazione della Laguna di Santa Gilla la Città Metropolitana di Cagliari è stata insignita ieri del Premio Luigi Crespellani. Il premio, istituito dalla Regione Sardegna e dedicato all’illustre figura del primo presidente sardo e primo sindaco eletto del dopoguerra della città di Cagliari, è destinato agli enti locali che si sono distinti con progetti nel campo dell’innovazione. La Città Metropolitana di Cagliari si è classificata al primo posto nella graduatoria 2021, aggiudicandosi un premio in denaro di 35 mila euro con il progetto del Contratto di Laguna, lo strumento operativo che ha come obiettivo la riqualificazione della Laguna di Santa Gilla al fine di preservarla e renderla fruibile dai cittadini e dai portatori di interesse del territorio.

“Al di là delle appartenenze politiche, oggi c’è una sensibilità comune sui temi legati all’ambiente, che assumono una valenza sempre più importante nella vita delle nostre comunità, e la nostra missione come amministratori è quella di lasciare una terra migliore a chi verrà dopo di noi”, ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, intervenendo alla cerimonia di premiazione nel Palazzo Regio di Cagliari organizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con il Centro Studi Luigi Crespellani e con l’Anci Sardegna. All’evento, tenuto nel Palazzo Regio di Cagliari, ha preso parte in rappresentanza della Città Metropolitana oltre il sindaco anche il consigliere delegato all’Ambiente Roberto Mura.

“Questo premio ci onora e ci incoraggia nel percorso intrapreso”, ha sottolineato Mura nel suo intervento. “Vogliamo che tutto il territorio si senta protagonista e responsabile della tutela e dello sviluppo della Laguna di Santa Gilla, favorendone la crescita in termini ambientali, economici, turistici e storici”.

Le risorse finanziarie del Premio Crespellani saranno utilizzate per potenziare le azioni di sistema e la partecipazione delle comunità locali interessate nel progetto, nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza nella riqualificazione della laguna.

Alla cerimonia hanno partecipato e portato i propri contributi, tra gli altri, l’assessore regionale degli Enti Locali Quirico Sanna, il presidente e fondatore del Centro Studi Luigi Crespellani, Carlo Crespellani, e i rappresentanti degli altri enti locali premiati.

