Il campione di surf sardo Francisco Porcella è il primo italiano a vincere il “Ride of the Year” ai Red Bull Big Wave Awards, uno dei premi più prestigiosi assegnati dalla World Surf League ai surfisti delle onde giganti. Il riconoscimento si aggiunge al Biggest Wave Awards ottenuto da Porcella il 29 aprile 2017 grazie ad un’onda surfata a Nazarè il 28 febbraio 2017. Il Ride of the Year viene assegnato ai surfisti che dimostrano il livello di surf più avanzato sulle grandi onde. Il tutto viene giudicato attraverso le riprese video disponibili, da cui si valuta da un lato la dimensione dell’onda surfata, dall’altro il livello di prestazione dimostrato. La performance che ha portato Porcella alla vittoria è avvenuta a Jaws, nelle isole Hawaii, lo scorso 2 novembre 2021 (il video è di Jace Panebianco).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it