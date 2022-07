Quando arriva a Cagliari in aereo, un viaggiatore che deve prendere il treno per raggiungere la destinazione potrebbe gradire un aiuto per il trasporto dei suoi bagagli. Il tappeto mobile, presente in qualsiasi aeroporto del mondo, funge proprio a questo scopo. Permettere al viaggiatore di procedere senza doversi trascinare voluminosi bagagli.

Eppure, la segnalazione giunge da un lettore di Cagliaripad.it., all’aeroporto di Cagliari-Elmas il tappeto mobile che porta verso la stazione dei treni è costantemente guasto. Sicuramente una disdetta per i tanti turisti che a quanto pare in questo promettente inizio di stagione stanno raggiungendo la nostra isola.

