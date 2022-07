Questa mattina in via Dettori, a Cagliari, tanti giovani si son ritrovati di fronte al McDonald’s per lasciare il proprio curriculum e una vaga speranza di trovare lavoro. La multinazionale del fast food più famosa al mondo ha fatto tappa nel capoluogo sardo per l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove assuzioni in tutta Italia.

A Cagliari sono 600 i curriculum inviati tramite la piattaforma del sito “Lavora con noi”. Ne sono stati selezionati 200 che hanno superato la prima fase. Nella giornata di oggi si sono presentati per un colloquio per l’eventuale assunzione.

“Questo conferma che i giovani hanno voglia di lavorare, al contrario di quello che si dice, ma vogliono essere pagati per il lavoro che fanno”, afferma all’Ansa Monica Labeni, titolare del franchising di via Dettori, ma anche dei ristoranti di Sestu, Oristano, Nuoro e Carbonia.

