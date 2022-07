La Commissione europea promuove il porto di Cagliari in sicurezza. L’annuncio è arrivato in seguito a un’ispezione effettuata dal 5 all’8 luglio in ambito di “maritime security” su navi e impianti.

Il fine è quello di creare un sistema armonizzato di prevenzione e protezione delle navi, delle strutture portuali e dei porti contro minacce di atti illeciti intenzionali a livello europeo.

Per l’analisi si è fatto riferimento anche alle determinazioni di carattere internazionale assunte dall’Imo (International maritime organization), agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

