“Il cambiamento delle città e dei territori non avviene per opera dei singoli, ma è il frutto di un lavoro condiviso che amministrazioni, parti sociali e imprese devono portare avanti insieme”. Lo ha detto il sindaco Paolo Truzzu durante un incontro di presentazione delle attività progettuali per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari con sindacati e associazioni di categoria, tenuto ieri a Cagliari, nel quale sono intervenuti anche il consigliere delegato alla Pianificazione Umberto Ticca e il direttore generale dell’ente Stefano Mameli.

“La sfida oggi è anche vostra, perché in questo momento le opportunità di partenariato pubblico-privato sono numerose e dobbiamo tutti entrare nella logica di sfruttarle al massimo per creare un territorio nel contempo sostenibile e competitivo, che abbia la capacita di far crescere i propri cittadini e offrire loro una qualità della vita migliore”, ha sottolineato Truzzu nella doppia veste di sindaco di Cagliari e metropolitano.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte tutte le principali sigle sindacali e associazioni di categoria del territorio, Truzzu ha presentato una sintesi dei progetti pianificati sia a livello metropolitano che nel capoluogo, negli ambiti mobilità e trasporti, efficientamento energetico, riforestazione e verde, scuola e istruzione, sociale, digitalizzazione e rigenerazione urbana. Il consigliere Ticca ha poi illustrato il Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana, volto alla sistemazione e creazione di nuove infrastrutture che promuovano la rigenerazione urbana in chiave sostenibile creando un rete di servizi culturali e sportivi in tutti i 17 Comuni dell’area. “I progetti messi in campo sono tanti e ambiziosi, e per far sì che diventino realtà c’è bisogno di una forte collaborazione con il mondo delle imprese e i cittadini, serve un nuovo grande patto tra pubblico e privato per trasformare Cagliari metropolitana”, ha ribadito Ticca.

Una pianificazione complessiva con interventi per un totale di 600 milioni di euro che cambieranno il volto del capoluogo e dell’area vasta. “Alcune gare partiranno nel giro di pochi mesi e la maggior parte dei lavori sarà affidata entro il 2024 – ha annunciato Truzzu – e anche i privati, sotto il vostro impulso, dovranno essere pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno”.

I progetti, così come l’invito del sindaco a prendere parte attiva alla costruzione di uno sviluppo comune attraverso proposte e il coinvolgimento delle imprese, sono stati accolti con grande interesse e un plauso unanime da parte dei rappresentanti delle parti sociali intervenuti all’incontro.

Alla riunione hanno partecipato Cgil, Cisl, Ugl, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Coldiretti, Confapi, Confindustria e ConfimpreseItalia.

