L’ex campione del mondo di Formula 1, Nico Rosberg, ha donato cinquemila alberi alla Sardegna. Il tedesco, arrivato a Teulada per assistere all’Island X Prix di Extreme E, gara riservata ai Suv elettrici co-organizzata dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della Regione Sardegna, ha voluto dare prova della propria generosità.

Nell’ottobre 2021, in occasione della prima tappa sarda di Extreme E, aveva visitato i luoghi dell’Oristanese colpiti dai devastanti incendi dell’estate 2021. E, in quella occasione, aveva compiuto una generosa donazione di 39 mila euro a favore della Croce Rossa a Santu Lussurgiu, affinché supportasse le spese quotidiane e i bisogni impellenti delle 200 famiglie del territorio che erano state danneggiate dai roghi.

Nel frattempo, Nico non ha dimenticato quei luoghi in cui la vegetazione e anche i primi dieci centimetri di suolo erano stati divorati dalle fiamme. Con la Fondazione Nico Rosberg e con il supporto di Allianz, ha deciso di sposare il progetto di Life Terra, associazione internazionale che punta a piantare cinque milioni di alberi in tutta Europa, e ha donato 5000 alberi alla Sardegna, che verranno impiantati nel prossimo autunno.

