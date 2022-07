Nella giornata di ieri in Sardegna si sono registrati 26 incendi. Per sette di questi si è reso necessario l’intervento di mezzi aerei del Corpo Forestale.

Nell’area del Cagliaritano si segnala il rogo nel territorio di Monserrato, in località “Su Termini de Susu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e una squadra di volontari delle associazioni di Monserrato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18,30.

Un secondo incendio anche nel Comune di Villasor, in località “Su Boscu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvata dalla squadra GAUF del CFVA di Cagliari e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Monastir e 1 squadra dei VVF di Cagliari. L’incendio ha interessato sterpaglie e aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17,43.

Tra gli altri roghi, si segnalano quelli a Olbia, in località “Su Drumedulzu”; a Macomer, in località “Riu Campeda”; in agro del Comune di Villagrande Strisaili, in località “Cireddu”; a Ploaghe, a “Case Sini” e ad Abbasanta, in località “Cannas”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it