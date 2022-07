“In diverse zone della Sardegna risulta inapplicata la procedura avviata dalla Regione per l’erogazione di particolari farmaci indispensabili per la cura di patologie oncologiche, oncoematologiche e malattie rare”. Con un’interrogazione al Ministro della salute Roberto Speranza, il deputato PD Andrea Frailis chiede quali iniziative il Ministro, di concerto con la Regione, intenda assumere per ovviare a questa situazione.

Nel dettaglio, l’interrogazione, firmata anche dai deputati Romina Mura e Gavino Manca, chiede che venga avviato un monitoraggio delle criticità connesse all’accesso a questi farmaci e che queste criticità non continuino ad impattare sul rispetto dei livelli essenziali d’assistenza.

