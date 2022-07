Un “bike manager” che affianchi il Comune di Cagliari nelle attività legate al tema della ciclabilità, favorisca la realizzazione di piste ciclabili funzionali alla mobilità ciclistica urbana e coordini la comunicazione con la cittadinanza e la partecipazione delle associazioni che si occupano di mobilità sostenibile con l’organizzazione di un “bike pride” in città.

E’ questo il contenuto di un emendamento alla legge di bilancio presentato dall’intera opposizione nel Consiglio comunale di Cagliari.

“L’emendamento – si legge sul profilo FB del consigliere Matteo Lecis Cocco Ortu – chiede un coordinamento rispetto alle iniziative legate alla ciclabilità in città con l’organizzazione di una manifestazione di “orgoglio della bicicletta” in collaborazione con le associazioni che si occupano di mobilità sostenibile e i ciclisti urbani, che sono sempre di più”. Presentandolo, Cocco Ortu ha ricordato Andrea Olla, militante su due ruote cagliaritano, uno dei fondatori della associazione Amici della Bicicletta, “che ci ha lasciato troppo presto indicandoci la strada dell’ impegno civico e della passione civile per il bene comune”.

