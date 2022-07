“Il passo indietro del Presidente della Regione in merito al bando per l’esternalizzazione dei servizi di pattugliamento antincendio è un atto dovuto”. Questa la risposta dei Progressisti alla decisione della Giunta guidata da Christian Solinas di revocare il bando per la campagna estiva antincendi.

“Non era accettabile che solo il 15 giugno – spiegano i Progressisti – nel pieno delle operazioni di spegnimento degli incendi nell’Isola, la Protezione civile decidesse di agire appaltando ai privati un servizio che avrebbe potuto essere svolto, da subito, da volontari e barracelli che già collaboravano con le strutture regionali proprio per queste finalità. Non era ammissibile che la Presidenza della Regione fosse all’oscuro della vicenda, considerando che quest’ultima sovraintendeva, allora come oggi, anche le attività della Direzione Generale della Protezione Civile”.

“Ora serve subito rimettere ordine alla campagna antincendi – prosegue il gruppo all’opposizione – e dare garanzie affinché tutti gli operatori possano da oggi lavorare con serenità e certezze: la Giunta metta a disposizione delle strutture regionali, delle organizzazione di volontari e delle compagnie barracellari le risorse già stanziate dal Consiglio regionale nel mese di marzo, rinunci definitivamente all’idea di privatizzare servizi pubblici essenziali e di mortificare migliaia di sardi che rischiano la propria incolumità per salvaguardare le vite umane e il patrimonio ambientale dell’isola”.

“Ogni altra soluzione che non preveda il ritiro del bando e l’immediata assegnazione delle risorse ai soggetti già accreditati serve solo a perdere altro tempo che invece non possiamo permetterci di sprecare: chiedere al Consiglio regionale, oggi, di mettere una pezza a questo pasticcio è quantomeno bizzarro, considerando che in qualsiasi momento la Direzione Generale della Protezione Civile può revocare il bando e la Giunta destinare immediatamente i 3 milioni di euro a tutti i soggetti già riconosciuti dal sistema regionale della lotta agli incendi”, concludono i Progressisti.

