La serata di premiazioni dei Sardinia Food Awards, svoltasi sabato 9 luglio ad Is Molas Resort (Pula) è stata un successo annunciato ma oltre le aspettative: più di trecentocinquanta persone presenti, per assistere alla consegna degli attestati e dei Bollini dei produttori agroalimentari da Oscar della Regione Sardegna.

Un vero e proprio show, condotto dalla giornalista Valentina Caruso e Donato Ala Giordano, ideatore e organizzatore dell’evento, che ha visto susseguirsi diversi momenti significativi in una cornice davvero suggestiva.

La presenza di tantissime autorità, istituzioni e prestigiosi Partner come Crai Sardegna, Banco di Sardegna e Arborea, sono stati il simbolo della definitiva consacrazione di una piattaforma di evento che ha seguito un percorso di crescita continua fino ad arrivare alla settima edizione.

Nella stessa serata è stato dedicato un importante e significativo momento al Premio 100×100 Sardi.

Ecco tutti i premiati:

CATEGORIA BOTTARGA IN BAFFE

MENZIONI SPECIALI

CABRAS BOTTARGA

GUSTI PREGIATI

LE MAREVIGLIE

VINCITORE

COOP. PESCATORI TORTOLI

BOTTARGA IN POLVERE

VINCITORE

CABRAS BOTTARGA

PREMIO SPECIALE PRODOTTI AFFUMICATI

VINCITORE

GUSTI PREGIATI

MIGLIOR PACKAGING CATEGORIA BOTTARGA

COOP. PESCATORI TORTOLI’

CATEGORIA BIRRA ARTIGIANALE

MENZIONI SPECIALI

RUBIU BIRRA

SAN MARTINO

BIRRIFICIO BEERMANIA

VINCITORE

BIRRIFICIO 4 MORI

VINCITORE MIGLIOR PACKAGING

RUBIU BIRRA

CATEGORIA DOLCI ARTIGIANALI

MENZIONI SPECIALI

L’OASI DELIZIOSA

LA FORNERIA

ANTICO DOLCE SELARGINO

BONI MEDA

BON BONS DOLCI SARDI

FREE GUSTOSO

VINCITORE

DOLCI E PANADAS OROS DE DOMO

MIGLIOR PACKAGING CATEGORIA DOLCI

FREE GUSTOSO

CATEGORIA SPECIALE DOLCI SNACK NATURALI

DULHES ORGOSOLO

VINCITORE PREMIO SPECIALE CREME DOLCIARIE BIO

FRANTOIO ARTIGIANO SANDRO CHISU

CATEGORIA GELATERIA ARTIGIANALI

GELATERIA ARTIGIANALE VIA NAZIONALE VILLAPTUZU

GELATERIA PECORA NERA

GELATERIA GOLOSITAS

GELATERIA BONI MEDA

VINCITORE

GELATERIA ARTIGIANALE NAPITIA

VINCITORE CATEGORIA SPECIALE PRODUZIONE GELATERIE

DRUCHE TASTE OF SARDINIA

CATEGORIA FORMAGGI

MENZIONI SPECIALI

DUELLE FORMAGGI

DOMUS LATTEA

ARGEI FATTORIE RENOLIA

FATTORIA SU GABRIOLU

CASEIFITZIU AGRICULU MANDROLISAI

GUISO FORMAGGI

SA PERITTA DE CORONA

CASEIFICIO SILVIO BOI

SINNADOLZU FORMAGGI

VINCITORE

CASEIFICIO TERTENIA

CATEGORIA SPECIALE PRODOTTI CASEARI FRESCHI

SOCIETA’ AGRICOLA CASEIFICIO CHIAI DAL 1993

MIGLIOR PACKAGING CATEGORIA FORMAGGI

SA PERITTA DE CORONA

CATEGORIA SALUMI E MACELLERIE ARTIGIANALI

MENZIONI SPECIALI

MACELLERIA PODDA CRISTIAN

L’ARTE DELLA CARNE

MACELLERIA DA FABIO

VINCITORE

ANDREA ZORODDU LA BOTTEGA DELLA CARNE

CATEGORIA PANE

VINCITORE PANE BIO

PANIFICIO SUNNALE

VINCITORE PANE CARASAU E GUTTIAU

PANIFICIO MURRU E LAI

MENZIONI SPECIALI PANE CARASAU E GUTTIAU

ANTARES

PANIFICIO SA VRESSA

VINCITORE PANE TRADIZIONALE INTEGRALE

PANIFICIO BECCIU

MENZIONI SPECIALI PANE TRADIZIONALE INTEGRALE

PANIFICIO DEMURTAS DI VILLAGRANDE STRASAILI

VINCITORE PANE TRADIZIONALE

PANIFICIO FANCELLU SALVATORE

MENZIONI SPECIALI PANE TRADIZIONALE

PANIFICIO BECCIU

MIGLIOR PACKAGING CATEGORIA PANE

PANE MURRU E LAI

PREMIO SPECIALE INNOVAZIONE DEI PRODOTTI DA FORNO

ITHIRI

PREMIO SPECIALE PER INNOVAZIONE PRODOTTI RISICOLI

RISO I FERRARI

PREMIO SPECIALE LAVORAZIONE ARTIGIANALE

CAFFE MACINERA OTTANA

PREMIO SPECIALE PASTA FRESCA

PASTIFICIO TIZIANA LOI

LABORATORIO ARTIGIANALE SAPORI E TRADIZIONI DI ALESSIO SANNA

PREMIO SPECIALE PASTA GLUTEN FREE

PASTIFICIO IL GIRASOLE

PASTIFICIO NIKY GLUTEN FREE

CATEGORIA LIQUORI E DISTILLATI – VALENTINA CHIAMA VIDEO CATEGORIA LIQUORI E DISTILLATI

(64) QUADRO COPERTINA CATEGORIA

MENZIONI SPECIALI

NEROAMBRA

NETTARE DI SARDEGNA

MYRSINE LIQUORI FABBRICA LIQUORI E DISTILLATI

LAMPUS THUNDER GIN DI FREDIANO MURA

CHERVU’

ABBARDENTE

VINCITORE

SAN MARTINO FABBRICA LIQUORI DI SARDEGNA

MIGLIOR PACKAGING CATEGORIA LIQUORI E DISTILLATI

MYRSINE FABBRICA LIQUORI

COPERTINA CATEGORIA ECOMMERCE

KARA SARDEGNA

E-SARDINA FOOD

VINCITORE CATEOGORIA OLIO AROMATIZZATO

OLEIFICIO SA MOLA DE ORRI

VINCITORE CATEGORIA OLIO AROMATIZZATO BIO

NUOVO OLEIFICIO SAN PASQUALE

VINCITORE CATEGORIA OLIO EVO

ACCADEMIA OLEARIA

MENZIONI SPECIALI

OLEIFICIO SA MOLA DE ORRI

FRANCESCO PIRAS CORAX

LE FATTORIE RENOLIA

AZIENDA AGRICOLA DR. FRANCO LEDDA

CHRYSOS

GARIGA

COPAR

OLIO’S – SARA SECCI

VINCITORE OLIO EVO BIO

ACCADEMIA OLEARIA

MENZIONI SPECIALI

NUOVO OLEIFICIO SAN PASQUALE

AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO PIRAS

FRANTOIO ARTIGIANO SANDRO CHISU

Categoria OLIO EVO MONOCULTIVAR

AZIENDA AGRICOLA DR.FRANCO LEDDA

MENZIONI SPECIALI

ACCADEMIA OLEARIA

VINCITORE CATEGORIA OLIO EVO MONOCULTIVAR BIO

AGRITURISMO IL GIGLIO

VINCITORE CATEGORIA OLIO EVO DOP

AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO PIRAS CORAX

MENZIONI SPECIALI

ACCADEMIA OLEARIA

VINCITORE CATEGORIA OLIO EVO DOP BIOLOGICO

ACCADEMIA OLEARIA

MENZIONI SPECIALI

AGRITURISMO IL GIGLIO

MIGLIOR PACKAGING CATEGORIA OLIO

GARIGA

QUADRO MENZIONI SPECIALI CATEGORIA VINO

CANTINE DOLIANOVA

SIDDURA

CANTINA TREXENTA

TENUTE MEREU

AGRIPUNICA

CANTINA SOBERANA

CANTINA UDUS RITORNO ALLA VITE

TENUTE MONTE EDOARDO

EMINAS SOCIETA’ AGRICOLA

TENUTE FOIS

CANTINE ANTIGORI

VINCITORE

CANTINE SARDUS PATER

PREMIO SPECIALE PER CONSERVE E CONFETTURE ARTIGIANALI

LE CONSERVE DI CHICCO

SPECIALE PER INNOVAZIONE DI PRODOTTO IN APICOLTURA

DEUS APICOLTURA

PREMIO SPECIALE PRODOTTI NATURALI ESSICCATI BIO

MANDORLE DI SARDEGNA

PREMIO SPECIALE PRODOTTO ZAFFERANO DOP

ZAFFERANO CORTIS

Sono ad oggi 286 le aziende che hanno deciso di mettersi in gioco per conquistare il “bollino” che certificherebbe i produttori per le loro realtà aziendali, il territorio e la sostenibilità attraverso i propri prodotti.

Per questo l’evento si pone in maniera differente dal mondo dei concorsi tecnici e puramente legati al prodotto, la forza e la caratteristica dei Sardinia Food Awards negli anni è stata proprio quella di portare avanti una mission precisa: promuovere, valorizzare, premiare e creare opportunità di crescita per le eccellenze agroalimentari dell’isola.

Le aziende tramite questo progetto, entreranno in contatto con Buyer Italiani ed esteri sia in Europa che in America oltre che nel canale Horeca decisamente più sensibile alle piccole produzioni di eccellenza.

Nella scorsa edizione sono state 256 le aziende iscritte nelle categorie Vino, Olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci.

Ritorna la categoria Birra Artigianale, categoria “sacrificata” dal Covid nella passata edizione. Ci sono alcune novità in merito ai premiati su alcune categorie come l’Olio che ha avuto un boom di iscrizioni con oltre 40 aziende, saranno infatti premiate altre sottocategorie divise per Olio Evo, Dop e Bio.

Anche per il Pane è stato deciso di inserire delle sottocategorie e saranno presenti premi speciali per dare maggiore risalto ai piccoli produttori di eccellenze.

Altra novità di quest’anno, saranno alcuni premi speciali e per il miglior Packaging di categoria.

Il Patrocinio del MIPAAF ha dato valore al progetto è garanzia per i bollini: un sostegno concreto e diretto.

Dal 2020 il Ministero delle Politiche Agricole e forestali è patrocinante dei Sardinia Food Awards, così come la Regione Sardegna anche attraverso il sostegno diretto e concreto dell’Assessora Gabriella Murgia, che ha creduto fin da subito ai SFA riconoscendone un valore assoluto in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio agroalimentare sardo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it