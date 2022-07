Il blitz è scattato stamattina alle prime luci dell’alba. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari con l’ausilio dello Squadrone Cacciatori Carabinieri Sardegna hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari (di propria iniziativa e delegate dall’Autorità Giudiziaria) nel corso delle quali, a Pirri, una 27enne è stata arrestata in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A casa della donna sono stati infatti trovati in alcune valigie, 5 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish, 320 grammi di Cocaina e più di 2 kg di Eroina. La 27enne è stata associata alla casa circondariale di UTA come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it