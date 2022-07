Gli ultimi dati aggiornati sulla qualità dell’aria pubblicati dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) evidenziano che sull’inquinamento in Europa c’è ancora molto lavoro da fare. Se si applicano le linee guida più severe del mondo – quelle dell’Oms, che segnano all’esposizione a lungo termine ai PM2,5 un limite di 5 microgrammi per metro cubo d’aria – la qualità dell’aria è buona solo in 11 città in tutta Europa: il 3% dei 344 centri urbani monitorati.

Le prime in classifica sono Umeå, in Svezia, e Faro e Funchal, in Portogallo. L’unica capitale a entrare nel novero delle prime undici è Stoccolma. In Italia, la città con l’aria più pulita è Sassari, che si trova in 16esima posizione, con 5,5 microgrammi di PM2,5 per metro cubo. Seguita da Livorno, con 8,4, Genova e Salerno, poco inferiori a 10 microgrammi al metro cubo.

Le grandi città del Centro sud come Roma, Napoli e Palermo raggiungono la fascia della mediocrità. Tutti gli agglomerati della Pianura Padana sono classificati nel raggruppamento dei centri con aria di qualità scarsa.

