L’International Union of Health Promotion and Education (IUHPE) ha confermato l’accreditamento del corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria dell’Università degli studi di Cagliari per il quinquennio 2022-2027. L’importante riconoscimento al corso diretto dal docente di Igiene Paolo Contu ne conferma l’altissima qualità: nel 2014 è stato infatti il primo corso italiano ad essere accreditato ed è tuttora uno dei due soli corsi accreditati a livello nazionale.

Attiva da oltre 70 anni, l’IUHPE è un’organizzazione internazionale indipendente di professionisti e istituzioni impegnati a migliorare la salute e il benessere: l’obiettivo del sistema di accreditamento è promuovere qualità e competenze nella formazione in promozione della salute a livello mondiale favorendo la mobilità dei professionisti.

Il meccanismo che ha riconosciuto il corso di laurea cagliaritano è un processo volontario di accreditamento dei corsi universitari che vengono valutati come rispondenti a specifici criteri di qualità, in base agli standard professionali concordati dall’IUHPE. I corsi che vengono accreditati possono utilizzare la denominazione “Corso di Promozione della Salute Accreditato IUHPE”.

Si tratta di un sistema che garantisce che i corsi accreditati forniscano agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per una pratica efficace e che i riconoscimenti siano convalidati sulla base di criteri concordati, facilita la mobilità lavorativa trans-nazionale attraverso l’uso di procedure di registrazione concordate e costituisce un punto di riferimento per la selezione dei professionisti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it