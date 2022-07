Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina all’interno di una farmacia in via Pacinotti, a Cagliari. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme. La segnalazione è pervenuta verso le 10,30 al numero di emergenza 115. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra di pronto intervento che si è introdotta nel locale invaso dal fumo localizzando le fiamme che sono state spente prima che si potessero propagare all’intera attività. Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Il ROS (Responsabile Operazioni di Soccorso) non esclude le cause elettriche.

