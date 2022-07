Approderà venerdì 15 luglio a Cagliari la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Biodiversità, aree marine protette ed eolico offshore saranno le tematiche al centro della tappa sarda.

La tappa di Cagliari prevede un programma fitto di eventi (maggiori dettagli in fondo alla mail). Si comincia alle ore 17.00 di venerdì 15 luglio con un dialogo sulla tutela degli ecosistemi e delle specie a rischio, sull’importanza di raggiungere l’obiettivo del 30% di aree protette al 2030. Nell’occasione saranno premiati i Sindaci dei comprensori sardi insigniti delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano; a seguire sarà possibile visitare l’imbarcazione e svolgere dei laboratori didattici per i più piccoli nell’ambito del Progetto LifeDelfi. Goletta Verde concluderà la giornata con l’Aperitivo scientifico sostenibile targato Life ClimAction sul tema dell’emergenza climatica, l’eolico offshore e la biodiversità. L’iniziativa è anche occasione per ospitare la quinta tappa della Carovana per il Clima, promossa da Legambiente nell’ambito del progetto Life ClimAction che ha l’obiettivo di informare la comunità sui temi dell’Agenda 2030 dell’Onu, del Patto Europeo per il Clima e del Green New Deal.



Nella giornata di sabato 16 luglio si terrà l’incontro pubblico “Vento al futuro. L’eolico offshore per la riconversione energetica del Paese”. Alle ore 17.30, presso la Spiaggia del Poetto Marina Piccola, i volontari Legambiente Sardegna mobiliteranno un Flash Mob – photo opportunity sull’eolico offshore. Alle ore 19.00 presso Calata Via Roma all’angolo della Stazione Marittima si terrà la conferenza “Dal tronco alla piroga. Imbarcazioni performanti nella Preistoria. Spazi, tempi e modi del navigare tra ricerca e sfida” in collaborazione con il Museo dell’Ossidiana di Pau (OR).

Prevista per domenica 17 agosto invece la veleggiata a bordo di Goletta Verde per l’istituzione del Parco naturale regionale per la Laguna di Santa Gilla. I giornalisti e le giornaliste interessate a partecipare devono accreditarsi entro il 16 luglio alle ore 18.00. In serata, alle ore 18.00, l’incontro sulla risorsa sabbia.

Lunedì 18, infine, alle ore 10.30, alla Lega Navale di Via S. Caboto la conferenza stampa con la presentazione dei risultati dei monitoraggi di Goletta Verde sulla qualità delle acque in Sardegna.

