“È ora di dire basta all’assurda pratica dei cani tenuti a catena!”. La presa di posizione è di Dario Giagoni, segretario regionale Lega Sardegna per Salvini Premier. “Si tratta di una pratica arcaica, incivile e che non è degna di un popolo che rispetta e ama gli animali e il prossimo”.

Lo scorso anno, spinti anche dalle terribili immagini pervenute dal Montiferru di cani carbonizzati o sfregiati perché impossibilitati a scappare dall’inferno delle fiamme, i consiglieri del Carroccio sardo avevano depositato in Consiglio Regionale una Proposta di Legge volta ad abolire, salvo casi estremi e certificati, l’uso della catena su tutto il territorio regionale nell’arco di tutto l’anno.

“Comprendo bene che i tempi per l’approvazione della medesima siano ormai troppo stretti, per questo mi associo alla richiesta di prevedere quantomeno l’adozione ad opera del Presidente di un’ordinanza che nei mesi estivi, quelli maggiormente soggetto a rischio incendi, faccia assoluto divieto di utilizzo della catena! Ringrazio l’on. Filippo Maturi per aver, attraverso la conferenza stampa promossa oggi a Roma, puntato il faro ancora una volta su una tematica tanto delicata e importante, ringrazio la Dott.ssa Monica Pais intervenuta a testimonianza dei tanti errori vissuti dai nostri amici a quattro zampe l’anno scorso nell’oristanese, e non solo. Ringrazio tutte le associazioni che ogni giorno si impegnano per rendere più dignitosa e serena la vita dei nostri amici a quattro zampe. Chiedo, infine,- conclude Giagoni – ai colleghi Consiglieri e alla Giunta di farsi promotore insieme a me di questa iniziativa e approvare nel più breve tempo possibile la PL da noi depositata, nella speranza che anche il Disegno di Legge dell’On. Maturi segua un celere iter e ben presto si possa dire BASTA ai cani in catene in tutta Italia!”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it