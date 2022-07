“Con la crisi di governo c’è il serio rischio che l’introduzione del principio di insularità in Costituzione, proprio alla vigilia dell’ultimo passaggio parlamentare, finisca nel cassetto dei rimpianti insieme ai tanti provvedimenti attesi dagli italiani per fronteggiare una fase storica estremamente delicata”. Lo dichiara il deputato di Italia Viva Nardo Marino.

“L’infantilismo politico del M5S – sottolinea Marino – sta pregiudicando, insieme agli sforzi fatti dal governo Draghi per mettere in sicurezza il Paese, anche i frutti prodotti dalla grande mobilitazione popolare che aveva consentito di unire parlamentari isolani di tutte le forze politiche per conseguire un obiettivo comune. Questa crisi ha però responsabilità precise”. “Deputati e senatori sardi e siciliani del M5S dimostrino di avere a cuore le sorti dei loro elettori prendendo le distanze dalla sciagurata scelta attuata dal loro leader oppure spieghino a tutti gli isolani d’Italia come sia stato possibile gettare alle ortiche un risultato storico per osteggiare un termovalorizzatore a Roma”, conclude il deputato.

