“Nella manovra di bilancio ci sono molte buone novità per i cittadini e le famiglie cagliaritane a partire dai 3,2 milioni di euro per ridurre la Tari e ripristinare il bonus spesa. In tempi molto difficili abbiamo puntato decisamente su interventi concreti a favore del sociale”, così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu dopo l’approvazione nell’aula consiliare di via Roma della manovra di Bilancio.

“Crescono i prezzi delle materie prime – aggiunge il primo cittadino cagliaritano – crescono i prezzi delle tariffe e le bollette di tutti, la mia amministrazione ha scelto di ampliare i servizi al cittadino senza aumentare le tasse, anzi riducendole. L’avevo detto 20 giorni fa all’apertura della sessione di bilancio e ringrazio i consiglieri tutti per aver accolto le mie proposte. Certo si poteva fare prima, i cittadini avrebbero apprezzato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it