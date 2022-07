“Oggi i senatori dei Cinque Stelle ridevano e applaudivano annunciando la loro astensione al dl Aiuti, ma sinceramente non ci ho trovato nulla di divertente davanti alla loro inconcludenza e ai problemi che gli italiani sono e saranno costretti ad affrontare a causa di un Governo, quello Draghi, spaccato e privo di una linea politica coerente”, dichiara Salvatore Deidda, deputato sardo di Fratelli d’Italia.

“Oggi il M5S si sveglia e pensa di essere opposizione? Ricordo che qualcuno, addirittura, ci ha criticato in passato per essere rimasti fuori dal Governo Draghi. Abbiamo avuto ragione, ma non abbiamo mai fatto mancare le nostre proposte. Dispiace molto ma ogni settimana si perde tempo per le divisioni tra i partiti di maggioranza. Andiamo tutti a casa e poi decidano gli italiani”, conclude Deidda.

