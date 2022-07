Camp estivo per 70 baby calciatori all’impianto calcistico di via Crespellani a Cagliari coi tecnici del Real e della società cagliaritana Himalaya. “Alla società sportiva dilettantistica Himalaya e alla Fundatiòn Real Madrid, per l’impegno profuso nella promozione della pratica sportiva e nella formazione di giovani atleti secondo una filosofia e valori di caratura internazionale”. Così l’assessore allo Sport Andrea Floris, che in rappresentanza dell’amministrazione comunale, nella mattina di ieri ha consegnato una targa ricordo agli organizzatori del camp.

Sino alla giornata di oggi, venerdì 15 luglio, a dirigere gli allenamenti dei 70 baby calciatori tra i 6 e i 16 anni saranno ancora i tecnici della Fundación Real Madrid Italia. Affiancati dai colleghi spagnoli, durante tutte le sessioni, che hanno preso il via lo scorso lunedì, sono state impiegate le più moderne tecnologie, come lo Smartball per misurare la potenza del tiro dei piccoli campioni e un computer capace di leggere la traiettoria e calcola la velocità del dribbling grazie a un laser.

Fondamentale il contributo e l’organizzazione della società cagliaritana, la Himalaya, guidata da Sergio Fadda, selezionata, fra tante, per ospitare l’evento.

