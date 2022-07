“Nel largo Carlo Felice in piena estate stanno ri-potando le Jacarande dopo averle spennate a febbraio”. La denuncia è del responsabile Sardegna Difensori della Natura, Valerio Piga, ideatore del premio Motosega che le associazioni ambientaliste volevano consegnare al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

“Ricordo per l’ennesima volta che le jacarande vanno toccate il meno

possibile – scrive Piga – : la potatura in genere non è troppo gradita e potrebbe causare

reazioni avverse. Nel caso di potatura il momento migliore per effettuarla è l’inverno, prima che inizi una nuova crescita. Non lo dico io ma botanici ed agronomi di un certo rango. E’ inutile, a Cagliari è in atto una gestione del verde disastrosa e

dannosa”.

