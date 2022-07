Nella giornata di ieri nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco, alle 19,30, al porto di Cagliari, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna hanno fermato una coppia di turisti, entrambi italiani di mezza età, in partenza per Civitavecchia con al seguito due sacchi di conchiglie.

I due, incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano suddiviso il maltolto dalle spiagge limitrofe in due zaini.

Entrambi sono stati segnalati alla Guardia di Finanza per le attività di competenza. Si tratta del secondo caso di furto di conchiglie e sabbia sventato nello scalo cagliaritano e segue i già numerosi casi registrati al porto di Olbia.

