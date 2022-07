Piazza Garibaldi, si sa, è il ritrovo di tante famiglie che dopo una giornata di lavoro portano i propri bambini a giocare e ristorarsi. Da qualche tempo, però, la piazza è diventata pericolosa per via di un manto di frutti che cadendo dagli alberi rendono la pavimentazione scivolosa.

A denunciarlo è un nostro lettore, nonché padre di famiglia e frequentatore della piazza, che scrive: “Purtroppo come accade da qualche anno, la piazza si riempie dei frutti degli alberi, frutti che rendono il legno e i lastroni scivoloso come il ghiaccio, e soprattutto pericolosi perché spesso si cade e ci si fa male. Molti bambini ma anche gli adulti cadono sfiorando le panchine e i gradini”.

Per ovviare al problema, prosegue il lettore, basterebbe pulire la pavimentazione o in alternativa intervenire con delle apposite reti sospese per la raccolta dei frutti. “Dovrebbe essere una cartolina per la città, invece è una vergogna”, conclude.