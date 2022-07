Anche questo week end una forte ondata di calore sta avvolgendo la Sardegna e Cagliari in particolare. Oggi, in tarda mattinata, il Poetto era strapieno di bagnanti che sono sfuggiti alla calura immergendosi nell’acqua. Tra loro, singolarmente, c’erano anche due cavalli che, accompagnati dal cavaliere, hanno fatto una lunga abluzione nella spiaggia di Margine Rosso, nell’area destinata dal comune di Quartu agli animali. In questa occasione, visto il caldo asfissiante dell’ora di pranzo, i frequentatori dell’area cani erano quadrupedi più massicci. I cavalli hanno così fatto un bel bagno tra lo sguardo curioso di molti bagnanti.

