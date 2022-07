Filippo Petrucci è stato consigliere comunale a Cagliari. Dalle sue pagine social lancia un peana contro la politica cittadina, incapace, a suo dire, di gestire adeguatamente la grande bellezza della zona del Poetto.

“Cosa accomuna la destra incapace che governa la nostra città e la sinistra intellettuale che scrive della stessa città?” scrive Petrucci. “Il fatto che entrambi se ne fregano del Poetto! Forse perché vanno negli stabilimenti o magari perché hanno la casa al mare e dunque se ne vanno lontani dai “poveracci” di una delle spiagge urbane più belle d’Italia”.

“Siamo a metà luglio, il Poetto è pieno di cagliaritani accaldati e turisti innamorati della città e questo è lo stato pietoso del lungomare: assi divelte, buchi, acqua che scorre a fontana, macchine parcheggiate dove non si può, erba secca nella metà del lungomare” scrive ancora Petrucci.

“Però la sinistra intellettuale, sempre pronta a critiche su ogni pibincheria, non ha scritto mai una riga in 10 anni su questi spazi riconquistati da migliaia di cittadini e ora mollati a se stessi. E la destra, con l’assessore alle bancarelle che evidentemente crede che il turismo sia quello, non dice nulla sullo stato pietoso del lungomare in piena stagione turistica. Sarà contento il Sindaco di avere una Giunta così. Meno male che ci resta il mare” la conclusione.

