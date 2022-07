Occhiali da sole e bandana in testa. Non una bandana qualunque. La bandiera dei Quattro Mori. Anche Michelle Hunziker celebra sui social network la sua vacanza in Consta Smeralda, tra gite in barca, tuffi nel mare azzurro e degustazioni gastronomiche di cibi tipici.

In un post su Instagram la simpatica conduttrice viene infatti ritratta in barca mentre assapora uno spuntino a base di pane pistoccu condito con pomodorini, burrata e bresaola.

Anche la Hunziker non nasconde dunque il suo attaccamento alla Sardegna. “Io amo questo posto magico”, scrive nella storia su Instagram dove appare con la bandiera sarda. La show girl sta trascorrendo la vacanza in Costa Smeralda insieme alla figlia Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Nessuna traccia del chirurgo sardo Giovanni Angelini, con cui la conduttrice – stando ai giornali specializzati in gossip – pare abbia una liaison.