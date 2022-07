Visibilmente ubriaco esercitava in maniera molesta l’accattonaggio e per questo è stato segnalato al Corpo di Polizia Locale impegnato nei controlli di routine nel centro storico della città. L’uomo, un rumeno di 49 anni residente in Italia, si è dapprima rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale per poi oltraggiare gli agenti e opporsi ai controlli. Accompagnato al Comando di Polizia Locale per l’identificazione e per la redazione degli atti verrà denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità personale, ubriachezza, accattonaggio molesto, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

