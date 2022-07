Il CRS4 è socio fondatore della neonata Fondazione denominata ‘Centro nazionale High Performance Computing, Big data e Quantum computing’ dedicata al calcolo ad altre prestazioni, alla gestione dei big data e al calcolo quantistico.

Il Centro nazionale è composto da 51 partner italiani, provenienti dai settori pubblico e privato, della ricerca scientifica e dell’industria, e conterà su un finanziamento di quasi 320 milioni di euro su fondi Next Generation EU nell’ambito della Missione Istruzione e Ricerca del PNRR coordinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), per realizzare un’infrastruttura a supporto dei principali settori strategici per il Paese. La sede operativa sarà il Tecnopolo di Bologna, la cittadella dell’innovazione della Regione Emilia-Romagna.

“Siamo particolarmente soddisfatti – sottolinea Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4 – per essere stati coinvolti in qualità di socio nella Fondazione del Centro nazionale di ricerca in HPC, big data e quantum computing. Nell’ambito del progetto finanziato dal MUR, il CRS4 si occuperà di tematiche legate alla società digitale e alle smart city sulle quali ha sviluppato profonde conoscenze e competenze”.

Le attività che coinvolgeranno il CRS4 riguarderanno l’identificazione e lo studio dei principali elementi costitutivi delle piattaforme informatiche di interesse per la società digitale e le città intelligenti; l’applicazione del calcolo ad alte prestazioni e l’intelligenza artificiale per supportare la salute e il benessere dei cittadini; la definizione e la realizzazione di modelli e tecniche per le reti intelligenti a supporto dei servizi digitali per le città intelligenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it