Si terrà domani giovedì 21 luglio la seconda delle due giornate dedicate a bambini e ragazzi organizzate da Blue Sardinia ASD, in collaborazione con Progetto sorriso Sardegna e le Acli di Cagliari, nell’ambito del Progetto EAT Sardegna, con il contributo della Regione Sardegna e finalizzate a promuovere il benessere ed educare alla giusta alimentazione e allo sport. Anche il secondo appuntamento si terrà al Poetto di Quartu Sant’Elena – stabilimento Marlin.

In base a quanto emerso dalla ricerca sull’alimentazione portata avanti da Blue Sardinia sarebbe auspicabile un consumo più frequente di verdure; discorso analogo vale per l’assunzione della frutta. Nell’arco della giornata più del 40% degli intervistati consuma al massimo due porzioni di frutta e verdura, mentre il numero corretto di porzioni quotidiane sarebbe 3 e bisognerebbe variare il più possibile tipologia in modo da soddisfare il fabbisogno di tutti i micronutrienti presenti nelle diverse tipologie (vitamine e sali minerali).

Per quanto riguarda il movimento fisico, nonostante fare sport faccia bene alla salute, la società moderna ne pratica sempre meno. Secondo i dati ISTAT, in Italia, il 38% delle persone da 3 anni in su ha dichiarato di non praticare, nella vita quotidiana, né sport né altre forme di attività fisica, aumentando sensibilmente il rischio di sviluppare obesità, patologie cardiache, diabete di tipo 2, patologie oncologiche, osteoporosi.

Per questo motivo, alle giornate di sensibilizzazione partecipano esperti della nutrizione e istruttori sportivi che spiegano ai bambini come condurre uno stile di vita sano. Durante le mattinate inoltre, sono distribuite dai volontari porzioni di frutta e verdura e organizzati giochi e quiz incentrati sul tema della sana alimentazione in modo da incentivare i bambini ad un maggior consumo.

