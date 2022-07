“Storia di un gabbiano, che grazie ad un amo non riusciva più a volare. Salvato, ha ripreso la sua vita! Finita bene”. Così la conduttrice televisiva Simona Ventura ha raccontato sul suo profilo Instagram il salvataggio del volatile, avvenuto mentre si trovava in vacanza in Costa Smeralda insieme al compagno Giovanni Terzi.

Nel video postato da Ventura, infatti, si vede il gabbiano soccorso dalla stessa e il suo entourage con un amo da pesca conficcato sotto l’ala che gli impediva di spiccare il volo. Ma grazie al suo intervento, è stato liberato. In sottofondo, l’ormai nota hit di Gianni Celeste “Povero gabbiano”.

