La notte dello scorso tre giugno, mentre si trovava per strada davanti al proprio domicilio, per futili motivi, ha costretto con la violenza la 29enne compagna convivente a rientrare nell’abitazione dalla pubblica via, afferrandola con vigore e strattonandola pubblicamente. L’azione illecita posta in essere dall’uomo mediante urla, schiamazzi e rumori, aveva generato disturbo del riposo dei condomini e degli abitanti degli immobili vicini. Per questo ieri un commerciante 45enne di Senorbì, noto alle forze dell’ordine è stato denunciato a piede libero dai i carabinieri della locale stazione, al termine di un’attività d’indagine e l’audizione di alcuni testimoni. Per lui sono scattate le accuse di maltrattamenti in famiglia e disturbo della quiete pubblica.

